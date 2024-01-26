Американский штат Алабама станет первым, который будет использовать метод азотной гипоксии в качестве смертной казни. Если все пройдет гладко, другие государства, вероятно, последуют этому примеру, сообщают эксперты.

Кого будут казнить

— Заключенный Кеннет Смит, осужденный за ножевое убийство в 1988 году, будет казнен путем вдыхания газообразного азота — метод, известный как гипоксия азота, — говорится в сообщении.

Сторонники метода утверждают, что это быстро и безболезненно. Но Управление ООН по правам человека призвало Алабаму остановить казнь, заявив, что это может быть приравнено к пытке и является нарушением договоров по правам человека.

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Что такое гипоксия азотом

Гипоксия – это медицинский термин, обозначающий состояние недостаточности кислорода в организме. Азот, бесцветный газ без запаха, составляет около 78% воздуха, вдыхаемого человеком.

Но при методе азотной гипоксии человек вдыхает только азот, что приводит в течение нескольких минут к потере сознания, а затем к смерти от недостатка кислорода.

Как будет поступать азот

Согласно протоколу, Смита привяжут к каталке в камере казней. На голову ему наденут маску, в которую будут выделять азот. Многие эксперты сравнивают этот процесс с надеванием полиэтиленового пакета на голову, хотя в этой ситуации человек вдыхает углекислый газ, а не азот.

Представители исправительного учреждения Алабамы заявили, что Смиту не будут давать еду после 10 часов утра, чтобы снизить вероятность рвоты.

Голова и тело Смита будут плотно привязаны к каталке, чтобы предотвратить смещение маски. Неизвестно, дадут ли ему перед казнью успокоительное.

Почему этот метод используется сейчас

Стандартным методом казни с 1980-х годов является смертельная инъекция препаратов, останавливающих сердце. Но в некоторых штатах возникли проблемы с получением достаточного количества лекарств для смертельных инъекций.

Кроме того, даже при правильной дозировке, многие казни были неудачными, потому что команда, которая делала инъекцию, не могла найти подходящие вены.

Именно это случилось со Смитом в Алабаме. Его должны были казнить с помощью смертельной инъекции в ноябре 2022 года, но группе медиков неоднократно не удавалось правильно ввести внутривенный катетер.

Смертельная инъекция также включает лекарства, неправильное введение которых может привести к сильной боли и страданиям.

Каковы недостатки этого метода

Врачи говорят, что заключенного может стошнить в маске, из-за чего будет ослаблена герметичность, что позволит кислороду проникнуть внутрь, разбавляя азот.

Адвокаты Смита утверждают, что это вероятный сценарий для их подзащитного, которого, по их словам, в последние дни постоянно рвало, что они связывают с посттравматическим стрессовым расстройством, которое он перенес после неудачной казни в 2022 году.