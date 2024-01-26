Американський штат Алабама стане першим, який використовуватиме метод азотної гіпоксії як смертну кару. Якщо все пройде гладко, інші держави, ймовірно, наслідуватимуть цей приклад, повідомляють експерти.

Кого страчуватимуть

– Ув’язненого Кеннета Сміта, засудженого за ножове вбивство 1988 року, стратять шляхом вдихання газоподібного азоту – метод, відомий як гіпоксія азоту, – йдеться в повідомленні.

Прихильники методу стверджують, що це швидко і безболісно. Але Управління ООН з прав людини закликало Алабаму зупинити страту, заявивши, що це може бути прирівняно до тортур і є порушенням договорів з прав людини.

Зараз дивляться

Що таке гіпоксія азотом

Гіпоксія – це медичний термін, що позначає стан недостатності кисню в організмі. Азот, безбарвний газ без запаху, становить близько 78% повітря, яке вдихає людина.

Але під час методу азотної гіпоксії людина вдихає тільки азот, що призводить протягом кількох хвилин до втрати свідомості, а потім до смерті від нестачі кисню.

Як надходитиме азот

Згідно з протоколом, Сміта прив’яжуть до каталки в камері страт. На голову йому надінуть маску, в яку виділятимуть азот. Багато експертів порівнюють цей процес із надяганням поліетиленового пакета на голову, хоча в цій ситуації людина вдихає вуглекислий газ, а не азот.

Представники виправної установи Алабами заявили, що Сміту не даватимуть їжу після 10-ї години ранку, щоб знизити ймовірність блювання.

Голова і тіло Сміта будуть щільно прив’язані до каталки, щоб запобігти зміщенню маски. Невідомо, чи дадуть йому перед стратою заспокійливе.

Чому цей метод використовується зараз

Стандартним методом страти з 1980-х років є смертельна ін’єкція препаратів, що зупиняють серце. Але в деяких штатах виникли проблеми з отриманням достатньої кількості ліків для смертельних ін’єкцій.

Крім того, навіть за правильного дозування, багато страт були невдалими, тому що команда, яка робила ін’єкцію, не могла знайти відповідні вени.

Саме це сталося зі Смітом в Алабамі. Його мали стратити за допомогою смертельної ін’єкції в листопаді 2022 року, але групі медиків неодноразово не вдавалося правильно ввести внутрішньовенний катетер.

Смертельна ін’єкція також включає ліки, неправильне введення яких може призвести до сильного болю і страждань.

Які недоліки цього методу

Лікарі кажуть, що ув’язненого може знудити в масці, через що буде ослаблена герметичність, що дозволить кисню проникнути всередину, розбавляючи азот.

Адвокати Сміта стверджують, що це ймовірний сценарій для їхнього підзахисного, якого, за їхніми словами, останніми днями постійно блювало, що вони пов’язують із посттравматичним стресовим розладом, який він переніс після невдалої страти 2022 року.