В Центр Незламні раненого 21-летнего бойца Стаса Ткаченко привезли с многоосколочными переломами двух костей голени и со сквозной пулевой раной.

Перед тем как лечить ногу, сначала надо было исцелить раны. Потому что преждевременное проведение реконструктивной операции на большой берцовой кости могло вызвать серьезную инфекцию.

— А вот реконструкцию малой берцовой кости мы осуществили и зафиксировали ее аппаратом внешней фиксации, — рассказывает травматолог Николай Блиндюк.

Хирург говорит, что парень очень позитивно настроен, быстро восстанавливается и хочет к своим. Верит: он еще обязательно отомстит врагу за погибших друзей.

Стас пошел защищать родину — бок о бок с друзьями — в 19 лет.

Родом он из города Ковель на Волыни. Активный общественный деятель и спортсмен. С юных лет дружил с бойцами из полка Азов.

24 февраля 2022 года Стас был в Варшаве на заработках.

Несмотря на возможность остаться в Польше, парень собрал вещи и вернулся домой.

Сначала пошел служил в ТРО. Первый боевой опыт получил в составе бригады специального назначения им. Ивана Богуна — в боях за Херсонщину.

А потом Ткаченко, как и мечтал, перевелся в 3 отдельную штурмовую бригаду, костяк которой — ветераны Азова.

Молодой воин стал командиром гранатометного отделения. С ним в подразделении служат и его лучшие друзья.

Контрнаступления ждали все и готовились к нему. Во время штурма вражеских позиций под Бахмутом 28 июня 2023 года защитник получил сложное ранение.

— Я увидел, что побратим 300-й. Пошел ему на помощь и в этот момент пуля раздробила ногу. Началось массивное кровотечение, — вспоминает Стас.

Боль была страшная, на автомате боец наложил на рану турникет. Бой вокруг него продолжался, чуть ли не в рукопашную. А Стас полз к точке эвакуации.

— Это было самое трудное, потому что раненая нога постоянно за что-то цеплялась, а из-за боли я чуть не терял сознание, — говорит парень.

Стаса вместе с другими 300-ми эвакуировали в Днепр. Там его состояние стабилизировали и отправили во Львов.

Благодаря командной работе львовских врачей рана хорошо зажила, и парень уже готовится к большой реконструктивной операции, после которой его ждет длительная реабилитация в Центре.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова