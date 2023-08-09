До Центру Незламні пораненого 21-річного бійця Стаса Ткаченка привезли з багатоуламковими переломами двох кісток гомілки та з наскрізною кульовою раною.

Щоб зцілювати ногу, спочатку треба було загоїти рани. Бо передчасне проведення реконструктивної операції на великій гомілковій кістці могло спричинити серйозну інфекцію.

– А от реконструкцію малої гомілкової кістки ми здійснили та зафіксували її апаратом зовнішньої фіксації, – розказує травматолог Микола Блиндюк.

Хірург каже, що хлопець дуже позитивно налаштований, швидко відновлюється і хоче до своїх. Вірить: він ще обов’язково помститься ворогові за загиблих друзів.

Стас пішов боронити батьківщину – пліч-о-пліч із друзями – у 19 років.

Родом він з міста Ковель на Волині. Активний громадський діяч та спортсмен. З юних років дружив з бійцями полку Азов.

24 лютого 2022 року Став був у Варшаві на заробітках.

Попри можливість залишитися у Польщі, хлопець зібрав речі та повернувся додому.

Спершу пішов служив у ТРО. Перший бойовий досвід отримав у складі бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна – в боях за Херсонщину.

А згодом Ткаченко, як і мріяв, перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, кістяк якої – ветерани Азову.

Молодий воїн став командиром гранатометного відділення. З ним у підрозділі служать і його найкращі друзі.

Контрнаступу чекали всі і готувалися до нього. Під час штурму ворожих позицій під Бахмутом 28 червня 2023 року захисник отримав складне поранення.

– Я побачив, що побратим 300-й. Пішов йому на допомогу і в мить куля розтрощила ногу. Почалася масивна кровотеча, – згадує Стас.

Біль був страшний, на автоматі боєць наклав на рану турнікет. Бій навколо нього продовжувався, мало не в рукопашну. А Стас повз до точки евакуації.

– Це було найважче, бо поранена нога постійно за щось чіплялась, а через біль я заледве не втрачав свідомість, – говорить хлопець.

Стаса разом з іншими 300-ми евакуювали до Дніпра. Там його стан стабілізували і відправили на Львів.

Завдяки командній роботі львівських лікарів рана добре загоїлася і хлопець вже готується до великої реконструктивної операції, після якої на нього чекає тривала реабілітація у Центрі.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова