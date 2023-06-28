Поранення 28-річного Романа було несумісним з життям. Уламок міни, на якій підірвався його товариш, влучив хлопцю в голову, застряг у лівій півкулі мозку та паралізував тіло. З самого початку прогнози були невтішні. Адже до Львова Романа лікували у двох найкращих госпіталях.

Його історія про неймовірну жагу до життя.

Роман Ковалюк зі Львова. До великої війни був кухарем. На захист Батьківщини став у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на Донецькому напрямку, де і отримав важке поранення.

Тієї ночі Роман з побратимом мали заступати на бойове чергування. Дорогою до окопу товариш наступив на міну і загинув на місці. Поранений Роман впав і зрозумів, що не відчуває правої половини тіла, не може говорити і допомогти собі.

Його врятували побратими, коли вирушили на пошуки двох бійців, що не виходили на зв’язок. У найближчому стабілізаційному пункті хлопцю надали першу допомогу і терміново відправили у Дніпро – у важкому стані, з уламком міни, який влучив в лобну частину, застряг у лівій півкулі мозку та спричинив знерухомлення тіла і втрату мовлення.

Дніпровські хірурги видалили осколки та множинні кісткові уламки. А також закрили тканинний дефект черепа. Але поранений залишався без тями, на штучній вентиляції легень.

Його доправили у Київ, до столичного шпиталю. Там сина навідала мама. І, видно, якісь невивчені сили і материнські молитви зробили неймовірне: хлопець несподівано для всіх раптово прийшов до тями. Однак все ще паралізований і не говорить.

Після стабілізації стану захисника направили до Львова, в Центр Незламні.

Упродовж п’яти місяців із пораненим воїном в центрі працювала команда спеціалістів з реабілітації: фізичні та ерготерапевти, логопеди.

Результат – приголомшливий! Зараз Роман уже розмовляє та ходить.

Він виборов своє право на повноцінне життя!

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова