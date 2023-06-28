Ранение 28-летнего Романа было несовместимым с жизнью. Обломок мины, на которой подорвался его товарищ, попал парню в голову, застрял в левом полушарии мозга и парализовал тело. С самого начала прогнозы были неутешительные. Ведь до Львова Романа лечили в двух лучших госпиталях.

Его история о невероятной жажде жизни.

Роман Ковалюк из Львова. До большой войны был поваром. На защиту Родины стал в первые дни полномасштабного вторжения. Служил на Донецком направлении, где и получил тяжелое ранение.

В ту ночь Роман с побратимом должны были заступать на боевое дежурство. По дороге к окопу товарищ наступил на мину и погиб на месте. Раненый Роман упал и понял, что не чувствует правой половины тела, не может говорить и помочь себе.

Его спасли побратимы, когда отправились на поиски двух бойцов, не выходивших на связь. В ближайшем стабилизационном пункте парню оказали первую помощь и срочно отправили в Днепр — в тяжелом состоянии, с осколком мины, который попал в лобную часть, застрял в левом полушарии мозга и вызвал обездвиживание тела и потерю речи.

Днепровские хирурги удалили осколки и множественные костные обломки. А также закрыли тканевый дефект черепа. Но раненый оставался без сознания, на искусственной вентиляции легких.

Его доставили в Киев, в столичный госпиталь. Там сына навестила мама. И, видно, какие-то неизученные силы и материнские молитвы сделали невероятное: парень неожиданно для всех внезапно пришел в себя. Однако все еще парализован и не говорит.

После стабилизации состояния защитника направили во Львов, в Центр Незламні.

В течение пяти месяцев с раненым воином в центре работала команда специалистов по реабилитации: физические и эрготерапевты, логопеды.

Результат — потрясающий! Сейчас Роман уже разговаривает и ходит.

Он отвоевал свое право на полноценную жизнь!

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова