Недавнее исследование проведенное учеными из Атлантического университета Флориды выявило, что фитнес-трекеры могут быть не только полезными устройствами, но и источником риска для здоровья пользователей.

Ученые изучили 20 различных фитнес-браслетов и обнаружили, что 95% из них содержат бактерии, которые при определенных условиях могут вызывать серьезные заболевания, такие как абсцесс, пневмония и сальмонелла.

Исследование также указывает на влияние материала ремешка на количество бактерий: ремешки из резины или пластика имеют больше бактерий по сравнению с металлическими ремешками.

Те, кто занимается физической активностью и носит фитнес-браслеты во время тренировок, имеют более высокий уровень бактерий на своих гаджетах. Это может быть связано с потоотделением и контактом с различными поверхностями в спортзале.

Регулярная чистка фитнес-трекеров может предотвратить накопление бактерий. Ученые рекомендуют использовать дезинфицирующие спреи или спиртовые растворы для очистки гаджетов. Такие средства действуют эффективно и могут уничтожить бактерии всего за несколько секунд.

Это исследование подчеркивает важность гигиены при пользовании и другими гаджетами, которые мы регулярно носим на себе. Обеспечение чистоты этих устройств может помочь избежать негативного воздействия бактерий на наше здоровье.