Нещодавнє дослідження проведене вченими з Атлантичного університету Флориди виявило, що фітнес-трекери можуть бути не тільки корисними пристроями, але і джерелом ризику для здоров’я користувачів.

Вчені вивчили 20 різних фітнес-браслетів і виявили, що 95% з них містять бактерії, які за певних умов можуть спричиняти серйозні захворювання, такі як абсцес, пневмонія і сальмонела.

Дослідження також вказує на вплив матеріалу ремінця на кількість бактерій: ремінці з гуми або пластику мають більше бактерій порівняно з металевими ремінцями.

Ті, хто займається фізичною активністю та носить фітнес-браслети під час тренувань, мають вищий рівень бактерій на своїх гаджетах. Це може бути пов’язане з потовиділенням та контактом з різними поверхнями в спортзалі.

Регулярне чищення фітнес-трекерів може запобігти накопиченню бактерій. Вчені рекомендують використовувати дезінфекційні спреї або спиртові розчини для очищення гаджетів. Такі засоби діють ефективно і можуть знищити бактерії всього за кілька секунд.

Це дослідження підкреслює важливість гігієни при користуванні та іншими гаджетами, які ми регулярно носимо на собі. Забезпечення чистоти цих пристроїв може допомогти уникнути негативного впливу бактерій на наше здоров’я.