Пятилетний мальчик случайно проглотил половину шпильки для волос, которая зацепилась за связки Трейца. Удалить посторонний предмет удалось эндоскопически, без хирургического вмешательства.

Команда эндоскопистов из Киевской больницы Охматдет Ирина Коломоец, Екатерина Омельченко, Яна Кравченко, Людмила Трембач и заведующая отделением диагностики Дария Вороняк, анестезиолог Анна Троць и анестезистка Ирина Тимко удалили опасный предмет, погрузив малыша в сон, хирург Екатерина Рябенко вела пациента и поддерживала всю команду.

Дети часто проглатывают мелкие предметы, части игрушек и т.д. Даже если родители следят за тем, чтобы ничего опасного не попало в рот ребенка, все равно он, познавая мир, кое-что пробует на зуб.

Поэтому заведующая отделением диагностики клиники Охматдет Дария Вороняк дает несколько советов родителям, чтобы те не навредили малышу, если он проглотит посторонний предмет.

Выясните, что произошло, регулярно спрашивайте о самочувствии детей и дайте понять, что не будете ругать, а будете решать ситуацию.

Не кормите ребенка и не давайте ему пить до осмотра врача.

Не пытайтесь самостоятельно достать или протолкнуть постороннее тело еще глубже.

Не вызывайте рвоту – так вы можете дополнительно травмировать слизистую.

Немедленно поезжайте в больницу!

Во Львовской областной детской больнице Охмадит вытащили из пищевода 5-летнего ребенка из Стрыйского района батарейку размером с 25-копеечную монету. Она успела вызвать отек и ожог пищевода.

Источник:НДСБ Охматдет

Фото: НДСБ Охматдет