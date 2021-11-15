П’ятирічний хлопчик випадково проковтнув половину шпильки для волосся, яка зачепилася за зв’язку Трейца. Видалити сторонній предмет вдалося ендоскопічно, без хірургічного втручання.

Команда ендоскопістів із Київської лікарні Охматдит Ірина Коломоєць, Катерина Омельченко, Яна Кравченко, Людмила Трембач та завідувачка відділення діагностики Дарія Вороняк, анестезіолог Анна Троць та анестезистка Ірина Тимко видалили небезпечний предмет, доки малий перебував у медичному сні, хірург Катерина Рябенко вела пацієнта та підтримувала всю команду.

Діти часто ковтають дрібні предмети, частини іграшок тощо. Навіть, якщо батьки стежать за тим, щоб нічого небезпечного не потрапило до рота дитини, все одно вона, пізнаючи світ, дещо пробує на зуб.

Тому завідувачка відділення діагностики Охматдиту Дарія Вороняк дає кілька порад батькам, щоб ті не нашкодили малюку, якщо той проковтне сторонній предмет.

З’ясуйте, що сталося, та регулярно питайте про самопочуття дітей і дайте зрозуміти, що не сваритимете, а будете вирішувати ситуацію.

Не годуйте дитину і не давайте їй пити до огляду лікаря.

Не намагайтеся самостійно дістати чи проштовхнути стороннє тіло ще глибше.

Не викликайте блювання — так ви можете додатково травмувати слизову.

Негайно їдьте в лікарню!

У Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит витягли зі стравоходу 5-річної дитини зі Стрийського району батарейку розміром із 25-копійчану монету. Вона встигла викликати набряк та опік стравоходу.

Джерело: НДСБ Охматдит

Фото: НДСБ Охматдет