Жалобы 42-летнего жителя Китая на безболезненное увеличение левого яичка оказались проявлением туберкулеза. Как сообщили медики Больницы Юго-Западного университета, у пациента не наблюдалось никаких других свойственных болезни симптомов.

Как стало известно, мужчина обратился к врачам, когда в течение двух месяцев у него не проходило безболезненное увеличение левого яичка. Других жалоб, таких, например, как ночная потливость, потеря веса или лихорадка, которые позволили бы заподозрить туберкулез, у него не было.

Компьютерная томография также не выявила изменений в грудной клетке пациента. Тогда медики заподозрили злокачественную опухоль и назначили операцию по удалению левого яичка.

Уже при изучении удаленного органа в лаборатории выяснилось, что патологическое образование было вызвано микобактерией туберкулеза инфекцией (Mycobacterium tuberculosis).

Мужчине назначили противотуберкулезную терапию в течение девяти месяцев и через год после диагноза у него хорошее здоровье, сообщают врачи.

Источник: The New England Journal of Medicine