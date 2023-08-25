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Без характерных симптомов: у мужчины из Китая туберкулез проявился в очень необычной форме

25 августа 2023, 13:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Без характерных симптомов: у мужчины из Китая туберкулез проявился в очень необычной форме
Источник: Depositphotos

Жалобы 42-летнего жителя Китая на безболезненное увеличение левого яичка оказались проявлением туберкулеза. Как сообщили медики Больницы Юго-Западного университета, у пациента не наблюдалось никаких других свойственных болезни симптомов.

Как стало известно, мужчина обратился к врачам, когда в течение двух месяцев у него не проходило безболезненное увеличение левого яичка. Других жалоб, таких, например, как ночная потливость, потеря веса или лихорадка, которые позволили бы заподозрить туберкулез, у него не было.

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Компьютерная томография также не выявила изменений в грудной клетке пациента. Тогда медики заподозрили злокачественную опухоль и назначили операцию по удалению левого яичка.

Уже при изучении удаленного органа в лаборатории выяснилось, что патологическое образование было вызвано микобактерией туберкулеза инфекцией (Mycobacterium tuberculosis).

Мужчине назначили противотуберкулезную терапию в течение девяти месяцев и через год после диагноза у него хорошее здоровье, сообщают врачи.

Источник:  The New England Journal of Medicine

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