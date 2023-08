Скарги 42-річного жителя Китаю на безболісне збільшення лівого яєчка виявилися проявом туберкульозу. Як повідомили медики Лікарні Південно-Західного університету, у пацієнта не спостерігалося жодних інших властивих хворобі симптомів.

Як стало відомо, чоловік звернувся до лікарів, коли протягом двох місяців у нього не проходило безболісне збільшення лівого яєчка. Інших скарг, таких, наприклад, як нічна пітливість, втрата ваги або лихоманка, які дозволили б запідозрити туберкульоз, у нього не було.

Комп’ютерна томографія також не виявила змін у грудній клітці пацієнта. Тоді медики запідозрили злоякісну пухлину і призначили операцію з видалення лівого яєчка.

Уже під час вивчення видаленого органу в лабораторії з’ясувалося, що патологічне утворення було спричинене мікобактерією туберкульозу інфекцією (Mycobacterium tuberculosis).

Чоловікові призначили протитуберкульозну терапію протягом дев’яти місяців і за рік після діагнозу в нього гарне здоров’я, повідомляють лікарі.

Джерело: The New England Journal of Medicine