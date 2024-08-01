Что делать, если укусил паук, статистика в Украине за 2024 год - Минздрав | Здоровье

В пресс-службе Министерства здравоохранения обнародовали статистику случаев, когда украинцы обращались за помощью врача после укуса паука, а также объяснили, что делать, если насекомое ужалило.

— Среди 13 человек, обратившихся к врачам после укуса пауков в 2024 году, лечение в стационаре прошли шестеро. Все пострадавшие поправились, ни одного летального случая не было зафиксировано, — говорится в сообщении.

Статистика за прошлые годы

Отмечается, что в прошлом году с жалобами на укусы пауков по всей стране зарегистрировано 31 обращение, 16 человек прошли лечение в стационаре, летальные случаи не фиксировали, как и в 2022 году. Тогда к медикам обратились 42 человека, 25 из них лечились в стационаре.

Об этом свидетельствуют данные зарегистрированных в ЄСЗО (электронная система здравоохранения) случаев оказания медицинской помощи пациентам в связи с токсическим действием, вызванным контактом с ядовитыми животными (ядом паука).

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Как распознать укус паука и что делать

Об укусе паука могут свидетельствовать одна или две точки на коже, боль, отек, тошнота, симптомы отравления. Если укусил паук, медики рекомендуют:

не паниковать;

пить много воды;

промыть укус чистой водой с мыльным раствором;

выпить антигистаминный и противовоспалительный препараты;

обратиться к врачу.

В случае укуса паука-каракурта важно как можно скорее обратиться в центры экстренной медицинской помощи или ближайшего медучреждения для консультации врача. Яд каракурта влияет на дыхание и работу сердца, может вызвать отек Квинке.