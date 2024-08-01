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Без летальних випадків: від початку року 13 українців звернулися до медиків після укусу павуків

1 Серпня 2024, 15:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
павук-каракурт
Джерело: Depositphotos

У пресслужбі Міністерства охорони здоров’я оприлюднили статистику випадків, коли українці зверталися по допомогу лікаря після укусу павука, а також пояснили, що робити, якщо комаха вжалила.

– Серед 13 осіб, які звернулися до лікарів після укусу павуків у 2024 році, лікування в стаціонарі пройшли шестеро. Усі постраждалі одужали, жодного летального випадку не було зафіксовано, – ідеться в повідомленні.

Статистика за минулі роки

Зазначається, що торік зі скаргами на укуси павуків по всій країні зареєстровано 31 звернення, 16 осіб пройшли лікування в стаціонарі, летальних випадків не зафіксували, як і 2022 року. Тоді до медиків звернулися 42 людини, 25 із них лікувалися в стаціонарі.

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Про це свідчать дані зареєстрованих у ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я) випадків надання медичної допомоги пацієнтам у зв’язку з токсичною дією, спричиненою контактом з отруйними тваринами (отрутою павука).

Як розпізнати укус павука і що робити

Про укус павука можуть свідчити одна або дві точки на шкірі, біль, набряк, нудота, симптоми отруєння. Якщо вкусив павук, медики рекомендують:

  • не панікувати;
  • пити багато води;
  • промити укус чистою водою з мильним розчином;
  • випити антигістамінний і протизапальний препарати;
  • звернутися до лікаря.

У разі укусу павука-каракурта важливо якнайшвидше звернутися до центрів екстреної медичної допомоги або найближчого медзакладу для консультації лікаря. Отрута каракурта впливає на дихання та роботу серця, може спричинити набряк Квінке.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога Павуки статистика
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