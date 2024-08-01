У пресслужбі Міністерства охорони здоров’я оприлюднили статистику випадків, коли українці зверталися по допомогу лікаря після укусу павука, а також пояснили, що робити, якщо комаха вжалила.

– Серед 13 осіб, які звернулися до лікарів після укусу павуків у 2024 році, лікування в стаціонарі пройшли шестеро. Усі постраждалі одужали, жодного летального випадку не було зафіксовано, – ідеться в повідомленні.

Статистика за минулі роки

Зазначається, що торік зі скаргами на укуси павуків по всій країні зареєстровано 31 звернення, 16 осіб пройшли лікування в стаціонарі, летальних випадків не зафіксували, як і 2022 року. Тоді до медиків звернулися 42 людини, 25 із них лікувалися в стаціонарі.

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Про це свідчать дані зареєстрованих у ЕСОЗ (електронна система охорони здоров’я) випадків надання медичної допомоги пацієнтам у зв’язку з токсичною дією, спричиненою контактом з отруйними тваринами (отрутою павука).

Як розпізнати укус павука і що робити

Про укус павука можуть свідчити одна або дві точки на шкірі, біль, набряк, нудота, симптоми отруєння. Якщо вкусив павук, медики рекомендують:

не панікувати;

пити багато води;

промити укус чистою водою з мильним розчином;

випити антигістамінний і протизапальний препарати;

звернутися до лікаря.

У разі укусу павука-каракурта важливо якнайшвидше звернутися до центрів екстреної медичної допомоги або найближчого медзакладу для консультації лікаря. Отрута каракурта впливає на дихання та роботу серця, може спричинити набряк Квінке.