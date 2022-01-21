Власти Литвы разрешили с 24 января выходить на работу людям с Covid-19. Но при условии, что болезнь протекает в легкой форме, а по месту работы ощущается острый дефицит кадров. Речь идет прежде всего о работниках стратегически важных для экономики страны производствах и сферах.

Министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом уже озвучен перечень профессий, представители которых не могут работать удаленно. Это сотрудники, занятые в таких сферах, как:

обеспечение энергопоставок

обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог

обеспечение социальной защиты

обеспечение внутренней безопасности

оборона

здравоохранение

Работникам с Covid-19, которые не могут оставаться дома или работать дистанционно, рекомендовано носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если по медицинским противопоказаниям человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.

Источник: Delfi