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Без права на больничный: в Литве разрешили работать с легкой формой Covid-19

21 января 2022, 19:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Литвы разрешили с 24 января выходить на работу людям с Covid-19. Но при условии, что болезнь протекает в легкой форме, а по месту работы ощущается острый дефицит кадров. Речь идет прежде всего о работниках стратегически важных для экономики страны производствах и сферах.

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Министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом уже озвучен перечень профессий, представители которых не могут работать удаленно. Это сотрудники, занятые в таких сферах, как:

  • обеспечение энергопоставок
  • обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог
  • обеспечение социальной защиты
  • обеспечение внутренней безопасности
  • оборона
  • здравоохранение

Работникам с Covid-19, которые не могут оставаться дома или работать дистанционно, рекомендовано носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если по медицинским противопоказаниям человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.

Источник: Delfi

Теги
Коронавирус Covid-19 , Литва
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