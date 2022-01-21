В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Так, красную зону с 24 января введут в Ивано-Франковской области. Однако есть и другие области, которые под угрозой усиления карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 21 января. По его словам, красную зону могут ввести во Львовской области. Там уже третий день подряд превышен показатель динамики уровня госпитализации. По состоянию на 20 января он составляет 101,5% (норма — менее 50%).

Также под угрозой усиления карантина Ровенская и Черновицкая области. В первом регионе коэффициент обнаружения новых Covid-случаев превышен три дня подряд (по состоянию на 20 января — 22,5%, при норме менее 20%).

В Черновицкой области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев и два дня подряд — высокий уровень госпитализаций. 20 января в регионе этот показатель составлял 61,9.

По состоянию на 21 января в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев коронавируса. За сутки больше всего случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (2 427), Львовской (1 989) и Сумской (1 158) областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.