Влада Литви дозволила з 24 січня виходити на роботу людям з Covid-19. Але за умови, якщо хвороба протікає в легкій формі, а за місцем роботи відчувається гострий дефіцит кадрів. Йдеться насамперед про працівників стратегічно важливих для економіки країни виробництва і сфери.

Міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулькісом вже озвучений перелік професій, представники яких не можуть працювати віддалено. Це співробітники, зайняті в таких сферах, як:

забезпечення енергопостачань

забезпечення нагляду за інфраструктурою доріг

забезпечення соціального захисту

забезпечення внутрішньої безпеки

оборона

охорона здоров’я

Працівникам з Covid-19, які не можуть залишатися вдома або працювати дистанційно, рекомендовано носити респіратор з рівнем захисту не нижче FFP2 або KN95. Якщо за медичними протипоказаннями людина не може перебувати в респіраторі, вона повинна надягати захисний щиток.

Джерело: Delfi