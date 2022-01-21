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Без права на лікарняний: у Литві дозволили працювати з легкою формою Covid-19

21 Січня 2022, 19:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Влада Литви дозволила з 24 січня виходити на роботу людям з Covid-19. Але за умови, якщо хвороба протікає в легкій формі, а за місцем роботи відчувається гострий дефіцит кадрів. Йдеться насамперед про працівників стратегічно важливих для економіки країни виробництва і сфери.

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Міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулькісом вже озвучений перелік професій, представники яких не можуть працювати віддалено. Це співробітники, зайняті в таких сферах, як:

  • забезпечення енергопостачань
  • забезпечення нагляду за інфраструктурою доріг
  • забезпечення соціального захисту
  • забезпечення внутрішньої безпеки
  • оборона
  • охорона здоров’я

Працівникам з Covid-19, які не можуть залишатися вдома або працювати дистанційно, рекомендовано носити респіратор з рівнем захисту не нижче FFP2 або KN95. Якщо за медичними протипоказаннями людина не може перебувати в респіраторі, вона повинна надягати захисний щиток.

Джерело: Delfi

Теги
Коронавірус Covid-19 , Литва
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