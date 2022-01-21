Потрібно бути готовими до стрімкого зростання рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію. Навантаження на медичні установи помітно зросте, але при цьому важких перебігів Covid-19 буде менше. Тут зіграє свою позитивну роль вакцинація більшої половини населення України.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

– Рівень госпіталізацій сьогодні складає 17% з тенденцією до зниження, – зауважив міністр.

Він також зазначив, що наразі із західних областей України йде хвиля варіанту Омікрон. Там вже спостерігається різкий стрибок показників заражень.

Так, через складну ситуацію з коронавірусом до червоної зони карантину потрапила Івано-Франківська область.За останню добу в регіоні – 2 427 хворих, що найбільше в Україні.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, що в Україні в лютому 2022 року на коронавірус можуть захворіти близько 1 млн громадян. За його словами, добовий приріст складе 59 тис. нових випадків Covid-19.