Нужно быть готовыми к стремительному росту уровня заболеваемости коронавирусной инфекций. Нагрузка на медицинские учреждения заметно возрастет, но при этом тяжелых исходов Covid-19 будет меньше. Здесь сыграет свою позитивную роль вакцинация большей половины населения Украины.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

— Уровень госпитализаций сейчас составляет 17% с тенденцией к снижению, — отметил министр.

Он также отметил, что в настоящее время из западных областей Украины идет волна варианта Омикрон. Там уже наблюдается резкий скачок показателей заражений.

Так, из-за сложной ситуации с коронавирусом в красную зону карантина попала Ивано-Франковская область.За последние сутки в регионе — 2 427 больных, что больше всего в Украине.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, что в Украине в феврале 2022 года коронавирусом могут заболеть около 1 млн граждан. По его словам, суточный прирост составит 59 тыс. новых случаев Covid-19.