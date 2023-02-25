Во Франции женщина откусила насильнику язык и отдала его полиции как доказательство преступления.

57-летняя женщина выгуливала собаку в четыре утра в воскресенье в Авиньоне, Франция, когда за ней начал следить мужчина лет 30.

Сообщается, что он подошел к ней, пытался силой обнять и поцеловать ее, а также запустил руки в ее штаны. Во время борьбы женщина откусила агрессору язык и вернулась домой.

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Затем она и ее сын передали его в местное отделение полиции. Офицеры выехали на место происшествия и арестовали мужчину, который родом из Туниса и проживал во Франции нелегально.

Мужчина, которому грозит немедленный суд, обязан покинуть Францию, сообщил официальным лицам, что именно женщина напала на него.

Похожий инцидент недавно произошел в Испании, когда женщина отрезала член своего потенциального насильника.

Пара, оба родом из Бангладеш, работала вместе в баре в Сант-Андреу-де-ла-Барке близ Барселоны.

Мужчина якобы пытался изнасиловать женщину, в ответ отрезавшую ему пенис.

Женщина обратилась в полицию, чтобы признаться в нападении, и мужчина был срочно доставлен в больницу для экстренной операции, чтобы медики могли попытаться повторно прикрепить его член.

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Обоих задержала испанская полиция. Мужчину обвиняют в попытке изнасилования, а женщину – в нападении и ампутации.