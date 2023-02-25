Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Без язика або пеніса: як жінки у Франції та Іспанії покарали ґвалтівників

25 Лютого 2023, 12:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пеніс
Джерело: Depositphotos

У Франції жінка відкусила ґвалтівнику язика і віддала його поліції як доказ злочину.

57-річна жінка вигулювала собаку о четвертій ранку в Авіньйоні, Франція, коли за нею почав стежити чоловік років 30.

Він підійшов до неї, намагався силою обійняти та поцілувати, а також запустив руки до її штанів. Під час боротьби жінка відкусила агресору язика та повернулася додому. Потім вона та її син передали його до місцевого відділення поліції.

Зараз дивляться

Офіцери виїхали на місце події та заарештували чоловіка, який родом з Тунісу та проживав у Франції нелегально.

Чоловік, якому загрожує суд і який зобов’язаний покинути Францію, повідомив офіційним особам, що саме жінка напала на нього.

Схожий інцидент нещодавно стався в Іспанії, коли жінка відрізала член свого потенційного ґвалтівника.

Чоловік та жінка, обоє родом з Бангладеш, працювали разом у барі в Сант-Андреу-де-ла-Барка поблизу Барселони.

Чоловік нібито намагався зґвалтувати жінку, яка у відповідь відрізала йому пеніс.

Жінка звернулася до поліції, щоб зізнатися у нападі, і чоловік був терміново доставлений до лікарні для екстреної операції.

Читайте також:
Без язика або пеніса: як жінки у Франції та Іспанії покарали ґвалтівниківУ США провели першу успішну повну пересадку пеніса

Обох затримала іспанська поліція. Чоловіка звинувачують у спробі зґвалтування, а жінку – у нападі та ампутації.

Джерело
Daily Mail
Теги
Іспанія Франція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь