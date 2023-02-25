У Франції жінка відкусила ґвалтівнику язика і віддала його поліції як доказ злочину.

57-річна жінка вигулювала собаку о четвертій ранку в Авіньйоні, Франція, коли за нею почав стежити чоловік років 30.

Він підійшов до неї, намагався силою обійняти та поцілувати, а також запустив руки до її штанів. Під час боротьби жінка відкусила агресору язика та повернулася додому. Потім вона та її син передали його до місцевого відділення поліції.

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Офіцери виїхали на місце події та заарештували чоловіка, який родом з Тунісу та проживав у Франції нелегально.

Чоловік, якому загрожує суд і який зобов’язаний покинути Францію, повідомив офіційним особам, що саме жінка напала на нього.

Схожий інцидент нещодавно стався в Іспанії, коли жінка відрізала член свого потенційного ґвалтівника.

Чоловік та жінка, обоє родом з Бангладеш, працювали разом у барі в Сант-Андреу-де-ла-Барка поблизу Барселони.

Чоловік нібито намагався зґвалтувати жінку, яка у відповідь відрізала йому пеніс.

Жінка звернулася до поліції, щоб зізнатися у нападі, і чоловік був терміново доставлений до лікарні для екстреної операції.

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Обох затримала іспанська поліція. Чоловіка звинувачують у спробі зґвалтування, а жінку – у нападі та ампутації.