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Бесплатная медицинская помощь: в каких частных клиниках ее могут получить украинцы

12 октября 2022, 16:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
горло, врач, доктор, ангина, отоларинголог
Источник: Depositphotos

Украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно не только в коммунальных, но и в частных медицинских учреждениях, заключивших договор с НСЗУ.

Первичную медицинскую помощь по договору с НСЗУ оказывают 298 частных клиник и 674 врача-ФЛП. Пациенту, избравшему своего врача в частном учреждении, доступен весь перечень услуг первичной медицинской помощи. Список этих услуг здесь: https://t.me/NSZU_gov/285.

Специализированную помощь оказывают 111 частных заведений и 11 врачей-ФЛП.

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Также у 48 частных учреждений есть договор с НСЗУ на медицинскую помощь детям и взрослым в амбулаторных условиях.

Хирургические операции по договору с НСЗУ проводят 12 частных заведений.

15 частных заведений заключили договор на новое направление в программе медгарантий — Ведение беременности в амбулаторных условиях.

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Чтобы узнать, как получить бесплатную медицинскую помощь в частных центрах, какую именно и в каких центрах, позвоните в контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

Джерело: НСЗУ

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