Українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно не лише в комунальних, але і в приватних медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ.
Первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарі-ФОП. Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватному закладі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги. Перелік цих послуг тут: https://t.me/NSZU_gov/285.
Спеціалізовану допомогу надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.
Також 48 приватних закладів мають договір з НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах.
Хірургічні операції за договором з НСЗУ проводять 12 приватних закладів.
15 приватних закладів уклали договір на новий напрям у цьогорічній програмі медгарантій – Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
Щоб дізнатись, як отримати безоплатну медичну допомогу у приватних центрах, яку саме та в яких центрах, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за безоплатним номером 16-77.
Источник: НСЗУ