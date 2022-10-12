Українці можуть отримувати медичну допомогу безоплатно не лише в комунальних, але і в приватних медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ.

Первинну медичну допомогу за договором з НСЗУ надають 298 приватних та 674 лікарі-ФОП. Пацієнту, який обрав свого лікаря у приватному закладі, доступний весь перелік послуг первинної медичної допомоги. Перелік цих послуг тут: https://t.me/NSZU_gov/285.

Спеціалізовану допомогу надають 111 приватних закладів та 11 лікарів-ФОП.

Зараз дивляться

Також 48 приватних закладів мають договір з НСЗУ на медичну допомогу дітям та дорослим в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції за договором з НСЗУ проводять 12 приватних закладів.

15 приватних закладів уклали договір на новий напрям у цьогорічній програмі медгарантій – Ведення вагітності в амбулаторних умовах.

Щоб дізнатись, як отримати безоплатну медичну допомогу у приватних центрах, яку саме та в яких центрах, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за безоплатним номером 16-77.

Источник: НСЗУ