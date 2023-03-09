Первый, кто может выявить или заподозрить онкозаболевание и выписать направление на необходимые анализы и инструментальные исследования – семейный врач.

Заведение для дальнейшей диагностики и лечения пациент может выбрать сам, независимо от регистрации или фактического пребывания.

Какие медицинские услуги может получить человек с подозрением онкозаболеванием и установленным диагнозом?

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Диагностика

Бесплатными по направлению являются шесть исследований раннего выявления онкологии:

маммография,

цистоскопия,

гистероскопия,

бронхоскопия,

колоноскопия

гастроскопия.

Пациент с подозрением на онкологию имеет право на бесплатную диагностику в амбулаторных и стационарных условиях. Это лабораторные анализы (анализ крови, спинномозговой жидкости и т.п.) и инструментальные исследования.

Инструментальные исследования включают:

МРТ и КТ, УЗИ

рентген-исследование

эндоскопические исследования

сцинтиграфию и т.д.

Химиотерапия и радиологическое лечение

Пациент с подтвержденным онкологическим диагнозом имеет право на бесплатное лечение в амбулаторных или стационарных условиях.

Также бесплатными должны быть:

лекарства,

интенсивная терапия,

кислородная поддержка,

обезболивание.

Во время радиологического лечения медицинское учреждение должно бесплатно обеспечить:

лучевую терапию,

медицинские изделия для проведения радиотерапии

расходные материалы,

сопроводительную медикаментозную терапию.

Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, проведение лучевой терапии с этим оборудованием также включено в бесплатную помощь.

Если пациенту необходимо хирургическое вмешательство, то оно покрывается пакетом Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях. В безвозмездную помощь также включена анестезия.

Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний

Пациенты с этими заболеваниями имеют право на бесплатную диагностику, лечение и сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях.

Лечение включает:

лабораторные и инструментальные исследования (например, МРТ и КТ),

лечение методом эфферентной терапии

лечение с применением афереза клеток крови,

трансфузионная поддержка,

интенсивная терапия,

кислородная поддержка,

обезболивание.

Лекарство

Пациенты с онко обеспечиваются лекарством по нескольким направлениям. Это дорогостоящее лекарство, которое централизованно закупает государства (https://bit.ly/3Zfi2jO).

Сопровождение, реабилитация и паллиативная помощь

Когда пациент с онкологией достигает ремиссии, его сопровождение также бесплатно по Программе медицинских гарантий.

Врач может направить пациента на реабилитацию в амбулаторных или стационарных условиях.

Если пациент нуждается в паллиативной помощи, он может получить ее по пакету стационарной или мобильной паллиативной помощи по направлению врача.