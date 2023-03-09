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Бесплатное лечение онкопациентов в Украине: что входит в пакет

9 марта 2023, 14:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мрт
Источник: Depositphotos

Первый, кто может выявить или заподозрить онкозаболевание и выписать направление на необходимые анализы и инструментальные исследования – семейный врач.

Заведение для дальнейшей диагностики и лечения пациент может выбрать сам, независимо от регистрации или фактического пребывания.

Какие медицинские услуги может получить человек с подозрением онкозаболеванием и установленным диагнозом?

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Диагностика

Бесплатными по направлению являются шесть исследований раннего выявления онкологии:

  • маммография,
  • цистоскопия,
  • гистероскопия,
  • бронхоскопия,
  • колоноскопия
  • гастроскопия.

Пациент с подозрением на онкологию имеет право на бесплатную диагностику в амбулаторных и стационарных условиях. Это лабораторные анализы (анализ крови, спинномозговой жидкости и т.п.) и инструментальные исследования.

Инструментальные исследования включают:

  • МРТ и КТ, УЗИ
  • рентген-исследование
  • эндоскопические исследования
  • сцинтиграфию и т.д.

Химиотерапия и радиологическое лечение

Пациент с подтвержденным онкологическим диагнозом имеет право на бесплатное лечение в амбулаторных или стационарных условиях.

Также бесплатными должны быть:

  • лекарства,
  • интенсивная терапия,
  • кислородная поддержка,
  • обезболивание.

Во время радиологического лечения медицинское учреждение должно бесплатно обеспечить:

  • лучевую терапию,
  • медицинские изделия для проведения радиотерапии
  • расходные материалы,
  • сопроводительную медикаментозную терапию.

Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, проведение лучевой терапии с этим оборудованием также включено в бесплатную помощь.

Если пациенту необходимо хирургическое вмешательство, то оно покрывается пакетом Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях. В безвозмездную помощь также включена анестезия.

Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний

Пациенты с этими заболеваниями имеют право на бесплатную диагностику, лечение и сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях.

Лечение включает:

  • лабораторные и инструментальные исследования (например, МРТ и КТ),
  • лечение методом эфферентной терапии
  • лечение с применением афереза клеток крови,
  • трансфузионная поддержка,
  • интенсивная терапия,
  • кислородная поддержка,
  • обезболивание.

Лекарство

Пациенты с онко обеспечиваются лекарством по нескольким направлениям. Это дорогостоящее лекарство, которое централизованно закупает государства (https://bit.ly/3Zfi2jO).

Сопровождение, реабилитация и паллиативная помощь

Когда пациент с онкологией достигает ремиссии, его сопровождение также бесплатно по Программе медицинских гарантий.

Врач может направить пациента на реабилитацию в амбулаторных или стационарных условиях.

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Если пациент нуждается в паллиативной помощи, он может получить ее по пакету стационарной или мобильной паллиативной помощи по направлению врача.

Источник
Минздрав
Теги
Лечение рака
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