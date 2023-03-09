Первый, кто может выявить или заподозрить онкозаболевание и выписать направление на необходимые анализы и инструментальные исследования – семейный врач.
Заведение для дальнейшей диагностики и лечения пациент может выбрать сам, независимо от регистрации или фактического пребывания.
Какие медицинские услуги может получить человек с подозрением онкозаболеванием и установленным диагнозом?
Диагностика
Бесплатными по направлению являются шесть исследований раннего выявления онкологии:
- маммография,
- цистоскопия,
- гистероскопия,
- бронхоскопия,
- колоноскопия
- гастроскопия.
Пациент с подозрением на онкологию имеет право на бесплатную диагностику в амбулаторных и стационарных условиях. Это лабораторные анализы (анализ крови, спинномозговой жидкости и т.п.) и инструментальные исследования.
Инструментальные исследования включают:
- МРТ и КТ, УЗИ
- рентген-исследование
- эндоскопические исследования
- сцинтиграфию и т.д.
Химиотерапия и радиологическое лечение
Пациент с подтвержденным онкологическим диагнозом имеет право на бесплатное лечение в амбулаторных или стационарных условиях.
Также бесплатными должны быть:
- лекарства,
- интенсивная терапия,
- кислородная поддержка,
- обезболивание.
Во время радиологического лечения медицинское учреждение должно бесплатно обеспечить:
- лучевую терапию,
- медицинские изделия для проведения радиотерапии
- расходные материалы,
- сопроводительную медикаментозную терапию.
Если в медучреждении есть линейный ускоритель, гамма-нож или кибер-нож, проведение лучевой терапии с этим оборудованием также включено в бесплатную помощь.
Если пациенту необходимо хирургическое вмешательство, то оно покрывается пакетом Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях. В безвозмездную помощь также включена анестезия.
Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний
Пациенты с этими заболеваниями имеют право на бесплатную диагностику, лечение и сопровождение в амбулаторных или стационарных условиях.
Лечение включает:
- лабораторные и инструментальные исследования (например, МРТ и КТ),
- лечение методом эфферентной терапии
- лечение с применением афереза клеток крови,
- трансфузионная поддержка,
- интенсивная терапия,
- кислородная поддержка,
- обезболивание.
Лекарство
Пациенты с онко обеспечиваются лекарством по нескольким направлениям. Это дорогостоящее лекарство, которое централизованно закупает государства (https://bit.ly/3Zfi2jO).
Сопровождение, реабилитация и паллиативная помощь
Когда пациент с онкологией достигает ремиссии, его сопровождение также бесплатно по Программе медицинских гарантий.
Врач может направить пациента на реабилитацию в амбулаторных или стационарных условиях.
Если пациент нуждается в паллиативной помощи, он может получить ее по пакету стационарной или мобильной паллиативной помощи по направлению врача.