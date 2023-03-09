Перший, хто може виявити або запідозрити онкозахворювання та виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження – сімейний лікар.

Заклад для подальшої діагностики та лікування пацієнт може обрати сам, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування.

Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?

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Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:

мамографія,

цистоскопія,

гістероскопія,

бронхоскопія,

колоноскопія

гастроскопія.

Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це – лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження.

Інструментальні дослідження включають:

МРТ і КТ, УЗД

рентген-дослідження

ендоскопічні дослідження

сцинтиграфію тощо.

Хімієтерапія та радіологічне лікування

Пацієнт із підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Також безоплатними мають бути:

ліки,

інтенсивна терапія,

киснева підтримка,

знеболення.

Під час радіологічного лікування медичний заклад має безоплатно забезпечити:

променеву терапію,

медичні вироби для проведення радіотерапії

витратні матеріали,

супровідну медикаментозну терапію.

Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно покривається пакетом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. До безоплатної допомоги також включена анестезія.

Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань

Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних чи стаціонарних умовах.

Лікування включає:

лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ),

лікування методом еферентної терапії

лікування із застосуванням аферезу клітин крові,

трансфузійна підтримка,

інтенсивна терапія,

киснева підтримка,

знеболення.

Ліки

Пацієнти з онко забезпечуються ліками за кількома напрямами. Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава (https://bit.ly/3Zfi2jO).

Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.

Лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.