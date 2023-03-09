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Безоплатне лікування онкопацієнтів в Україні: що входить у пакет

9 Березня 2023, 14:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мрт
Джерело: Depositphotos

Перший, хто може виявити або запідозрити онкозахворювання та виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження – сімейний лікар.

Заклад для подальшої діагностики та лікування пацієнт може обрати сам, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування.

Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?

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Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:

  • мамографія,
  • цистоскопія,
  • гістероскопія,
  • бронхоскопія,
  • колоноскопія
  • гастроскопія.

Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це – лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження.

Інструментальні дослідження включають:

  • МРТ і КТ,  УЗД
  • рентген-дослідження
  • ендоскопічні дослідження
  • сцинтиграфію тощо.

Хімієтерапія та радіологічне лікування

Пацієнт із підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Також безоплатними мають бути:

  • ліки,
  • інтенсивна терапія,
  • киснева підтримка,
  • знеболення.

Під час радіологічного лікування медичний заклад має безоплатно забезпечити:

  • променеву терапію,
  • медичні вироби для проведення радіотерапії
  • витратні матеріали,
  • супровідну медикаментозну терапію.

Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно покривається пакетом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. До безоплатної допомоги також включена анестезія.

Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань

Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних чи стаціонарних умовах.

Лікування включає:

  • лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ),
  • лікування методом еферентної терапії
  • лікування із застосуванням аферезу клітин крові,
  • трансфузійна підтримка,
  • інтенсивна терапія,
  • киснева підтримка,
  • знеболення.

Ліки

Пацієнти з онко забезпечуються ліками за кількома напрямами. Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава (https://bit.ly/3Zfi2jO).

Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.

Лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.

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Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

Джерело
МОЗ
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Лікування раку
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