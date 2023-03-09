Перший, хто може виявити або запідозрити онкозахворювання та виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження – сімейний лікар.
Заклад для подальшої діагностики та лікування пацієнт може обрати сам, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування.
Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?
Діагностика
Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:
- мамографія,
- цистоскопія,
- гістероскопія,
- бронхоскопія,
- колоноскопія
- гастроскопія.
Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це – лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження.
Інструментальні дослідження включають:
- МРТ і КТ, УЗД
- рентген-дослідження
- ендоскопічні дослідження
- сцинтиграфію тощо.
Хімієтерапія та радіологічне лікування
Пацієнт із підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах.
Також безоплатними мають бути:
- ліки,
- інтенсивна терапія,
- киснева підтримка,
- знеболення.
Під час радіологічного лікування медичний заклад має безоплатно забезпечити:
- променеву терапію,
- медичні вироби для проведення радіотерапії
- витратні матеріали,
- супровідну медикаментозну терапію.
Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.
Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно покривається пакетом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. До безоплатної допомоги також включена анестезія.
Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань
Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних чи стаціонарних умовах.
Лікування включає:
- лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ),
- лікування методом еферентної терапії
- лікування із застосуванням аферезу клітин крові,
- трансфузійна підтримка,
- інтенсивна терапія,
- киснева підтримка,
- знеболення.
Ліки
Пацієнти з онко забезпечуються ліками за кількома напрямами. Це дороговартісні ліки, які централізовано закуповує держава (https://bit.ly/3Zfi2jO).
Супровід, реабілітація та паліативна допомога
Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.
Лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.
Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.