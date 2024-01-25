Государственный бюджет Украины выделил на 2024 год более 4,5 млрд грн для обеспечения граждан вспомогательными средствами реабилитации. Это почти вдвое превышает сумму, утвержденную в прошлом году.

Для всех, кто нуждается

По информации Министерства социальной политики, протезирование в стране является бесплатным и финансируется государством, которое оплачивает изготовление, техническое обслуживание, ремонт и замену протезов.

Получить протезы могут люди пожилого возраста, лица с инвалидностью, дети, военнослужащие и гражданские, пострадавшие в результате войны.

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Военнослужащим при необходимости предоставляют протезы повышенной функциональности или бионические средства вспомогательной реабилитации. Компенсация за счет госбюджета зависит от вида протеза и уровня ампутации.