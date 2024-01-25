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Безоплатне протезування: держбюджет виділив понад 4,5 млрд грн на засоби реабілітації

25 Січня 2024, 17:44
Марина Мелехова редактор
протез руки
Джерело: Unsplash

Державний бюджет України виділив на 2024 рік понад 4,5 млрд грн для забезпечення громадян допоміжними засобами реабілітації. Це майже вдвічі перевищує суму, затверджену минулоріч.

Для всіх, хто потребує

За інформацією Міністерства соціальної політики, протезування в країні є безоплатним і фінансується державою, яка оплачує виготовлення, технічне обслуговування, ремонт і заміну протезів.

Отримати протези можуть люди літнього віку, особи з інвалідністю, діти, військовослужбовці та цивільні, які постраждали внаслідок війни.

Зараз дивляться

Військовослужбовцям за потреби надають протези підвищеної функціональності або біонічні засоби допоміжної реабілітації. Компенсація коштом держбюджету залежить від виду протеза і рівня ампутації.

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Джерело
Мінсоцполітики
Теги
Бюджет України Війна в Україні медична допомога Протези
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