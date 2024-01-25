Державний бюджет України виділив на 2024 рік понад 4,5 млрд грн для забезпечення громадян допоміжними засобами реабілітації. Це майже вдвічі перевищує суму, затверджену минулоріч.

Для всіх, хто потребує

За інформацією Міністерства соціальної політики, протезування в країні є безоплатним і фінансується державою, яка оплачує виготовлення, технічне обслуговування, ремонт і заміну протезів.

Отримати протези можуть люди літнього віку, особи з інвалідністю, діти, військовослужбовці та цивільні, які постраждали внаслідок війни.

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Військовослужбовцям за потреби надають протези підвищеної функціональності або біонічні засоби допоміжної реабілітації. Компенсація коштом держбюджету залежить від виду протеза і рівня ампутації.