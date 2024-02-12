В Киеве за прошедшую неделю зафиксировали увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на 4,3%. Об этом сообщает ГУ Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

По состоянию на 12 февраля в столице зарегистрирован 21 091 новый случай заболевания гриппом и ОРВИ, включая Covid-19.

Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидемического порога на 10,5% — 714,4.

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Уровень заболеваемости

Заболеваемость среди взрослых выросла на 10,7%, достигнув показателя в 9 878 случаев. На прошлой неделе эта цифра составляла 8 924 больных.

Впрочем, уровень заболеваемости среди детского населения незначительно снизился, он теперь составляет 11 213 случаев. Неделю назад болезнь была зафиксирована у 11 305 детей.

Дети составляют 53,2% от общего количества заболевших, а заболеваемость среди школьников выросла на 10,3%.

Сколько людей заболело коронавирусом

За последнюю неделю также было зафиксировано 278 случаев Covid-19, 43 из них — дети до 17 лет.

56 человек с коронавирусом госпитализированы, из них 10 — дети. Еще 10 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Летальные случаи

На прошлой неделе фиксировалось шесть летальных случаев среди взрослых, два из них связаны с осложнениями коронавирусной болезни, а четыре — с гриппом A (не субтипированным).

Вакцинация остается наиболее надежной защитой от тяжелого течения Covid-19.

Источник: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней