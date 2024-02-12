У Києві за минулий тиждень зафіксували збільшення захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослого населення на 4,3%. Про це повідомляє ДУ Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Станом на 12 лютого у столиці зареєстровано 21 091 новий випадок захворювання на грип та ГРВІ, включно з Covid-19.

Рівень захворюваності наразі нижчий за епідемічний поріг на 10,5% – 714,4.

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Рівень захворюваності

Захворюваність серед дорослих зросла на 10,7%, досягнувши показника в 9 878 випадків. Минулого тижня ця цифра становила 8 924 хворих.

Утім, рівень захворюваності серед дитячого населення незначно знизився, він тепер становить 11 213 випадків. Тиждень тому хворобу було зафіксовано в 11 305 дітей.

Діти становлять 53,2% від загальної кількості захворілих, а захворюваність серед школярів зросла на 10,3%.

Скільки людей захворіло на коронавірус

За останній тиждень також було зафіксовано 278 випадків Covid-19, 43 з них – діти до 17 років.

56 осіб з коронавірусом госпіталізовані, з них 10 – діти. Ще 10 перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Летальні випадки

Минулого тижня фіксувалося шість летальних випадків серед дорослих, два з них пов’язані з ускладненнями коронавірусної хвороби, а чотири – із грипом A (не субтипованим).

Вакцинація залишається найбільш надійним захистом від тяжкого перебігу Covid-19.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб