Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно.
Таку заяву в КМДА зробили через те, що в столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).
Чи можна сповільнити темпи захворюваності
Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах чи ні.
Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики закликають дотримуватися заходів епідбезпеки та свідомо ставитися до здоров’я.
– Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати – абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції – здоров’я та життя, зокрема, наших дітей, – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватися сьогодні
- Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.
При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації дитини, якщо лікар вбачає таку необхідність.
- Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%.
- Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.
- Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м.
- Термічно обробляйте продукти.
- Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.
- Покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.