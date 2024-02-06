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У Києві через зростання захворюваності на грип та ГРВІ можуть впровадити дистанційне навчання – КМДА

6 Лютого 2024, 14:14
Валентина Андрейко журналістка
порожній клас, дистанційка
Джерело: Pixabay

Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно.

Таку заяву в КМДА зробили через те, що в столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).

Чи можна сповільнити темпи захворюваності

Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах чи ні.

Зараз дивляться

Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики закликають дотримуватися заходів епідбезпеки та свідомо ставитися до здоров’я.

– Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати – абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції – здоров’я та життя, зокрема, наших дітей, – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися сьогодні

  • Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації дитини, якщо лікар вбачає таку необхідність.

  • Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%.
  • Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.
  • Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м.
  • Термічно обробляйте продукти.
  • Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.
  • Покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.
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Джерело
КМДА
Теги
Грип Дистанційне навчання Київ
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