Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно.

Таку заяву в КМДА зробили через те, що в столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).

Чи можна сповільнити темпи захворюваності

Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах чи ні.

Зараз дивляться

Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики закликають дотримуватися заходів епідбезпеки та свідомо ставитися до здоров’я.

– Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати – абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції – здоров’я та життя, зокрема, наших дітей, – зазначила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися сьогодні

Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря. Не відмовляйтеся від госпіталізації дитини, якщо лікар вбачає таку необхідність.