В ВОЗ решили отказаться от названия обезьянья оспа, теперь болезнь будет называться mpox (мпокс).

Оба названия могут использоваться одновременно, как синонимы, в течение года. После чего название обезьянья оспа прекратит свое существование.

Такое решение ВОЗ приняла из-за расистских и стигматизирующих высказываний относительно названия болезни в соцсетях. Ведь в этом году во многих странах мира была вспышка обезьяньей оспы.

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При выборе нового названия в ВОЗ руководствовались разными принципами: звучание названия на разных языках и отсутствие географической и зоологической привязки.

Название mpox в ближайшее время включат в Международную классификацию болезней. А в своей документации ВОЗ уже использует mpox.