Эксперты из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании в ходе исследования выявили, что люди с обезьяньей оспой могут распространять вирус за четыре дня до появления симптомов. Отмечается, что больше половины случаев передачи потенциально происходит именно в этот период.

По словам экспертов, эти результаты предполагают, что многие инфекции обезьяньей оспы нельзя предотвратить, попросив пациентов изолироваться, как только они поймут, что у них есть вирус.

Сообщается, что в ходе научной работы были проанализированы данные более 2,5 тыс. человек, которые дали положительный результат на оспу обезьян в период с мая по август. Около 95% были мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами.

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Анализируя данные с использованием двух разных статистических моделей, исследователи обнаружили, что в среднем для появления симптомов у пациента требуется почти восемь дней. Этот период между появлением симптомов у первого пациента и его контактного случая называется серийным интервалом.

По оценкам, 53% случаев были переданы до того, как у человека появились какие-либо симптомы оспы обезьян. Передача была обнаружена максимум за четыре дня до появления лихорадки, мышечных болей и обширных поражений кожи.

Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, с мая, когда вирус внезапно начал распространяться за пределы стран Западной Африки, где он долгое время был эндемичным, оспа обезьян унесла жизни 36 человек из более чем 77 тыс. случаев заболевания.