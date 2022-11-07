Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Ученые выявили, что оспа обезьян в основном распространяется до появления симптомов

7 ноября 2022, 09:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віспа
Источник: Depositphotos

Эксперты из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании в ходе исследования выявили, что люди с обезьяньей оспой могут распространять вирус за четыре дня до появления симптомов. Отмечается, что больше половины случаев передачи потенциально происходит именно в этот период.

По словам экспертов, эти результаты предполагают, что многие инфекции обезьяньей оспы нельзя предотвратить, попросив пациентов изолироваться, как только они поймут, что у них есть вирус.

Сообщается, что в ходе научной работы были проанализированы данные более 2,5 тыс. человек, которые дали положительный результат на оспу обезьян в период с мая по август. Около 95% были мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами.

Сейчас смотрят

Читайте также:
віспа мавпОспа обезьян в Украине: почувствовали симптомы, похожие на ОРВИ, обращайтесь к врачу

Анализируя данные с использованием двух разных статистических моделей, исследователи обнаружили, что в среднем для появления симптомов у пациента требуется почти восемь дней. Этот период между появлением симптомов у первого пациента и его контактного случая называется серийным интервалом.

По оценкам, 53% случаев были переданы до того, как у человека появились какие-либо симптомы оспы обезьян. Передача была обнаружена максимум за четыре дня до появления лихорадки, мышечных болей и обширных поражений кожи.

Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, с мая, когда вирус внезапно начал распространяться за пределы стран Западной Африки, где он долгое время был эндемичным, оспа обезьян унесла жизни 36 человек из более чем 77 тыс. случаев заболевания.

Источник
MedicalXpress
Теги
Дослідження вчених Мавпяча віспа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь