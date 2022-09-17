И Украине, где уже более шести месяцев идет война, уже зафиксирован первый случай инфекционной болезни, которая уже обнаружена во многих странах мира — обезьяньей оспы.

– Первый пациент находится в больнице под наблюдением врачей, – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Сейчас его контакты отслеживаются.

В Украине, несмотря на полномасштабное вторжение РФ, есть лаборатории и все необходимые реактивы, чтобы своевременно диагностировать и провести исследование вируса оспы обезьян, заверил министр.

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Что касается симптомов, то Ляшко напомнил, что оспа обезьян начинаются как обычный ОРВИ с высокой температурой и головной болью. Затем к этому присоединяется сыпь на коже в виде папул.

— Итак, если у вас появились на востоке симптомы, лучше сразу сообщить вашему семейному врачу, а не заниматься самолечением, — посоветовал Виктор Ляшко.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку через прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхания, осязания, поцелуи, секс,