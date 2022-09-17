І Україні, де вже понад шість місяців точиться війна, вже зафіксований перший випадок інфекційної хвороби, що вже виявлена в багатьох країнах світу – мавпячої віспи.

– Перший пацієнт знаходиться в лікарні під наглядом лікарів, – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Наразі його контакти відстежуються.

В Україні, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ, є лабораторії і всі необхідні реактиви, щоб вчасно діагностувати та провести дослідження вірусу віспи мавп, запевнив міністр.

Зараз дивляться

Щодо симптомів, то Ляшко нагадав, що віспа мавп починаться як звичайнісіньке ГРВІ з високою температурою та головним болем. Потім до цього приєднується висип на шкірі у вигляди папул.

– Отже, якщо у вас з’явилися сході симптоми, краще одразу повідомити вашого сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням, – порадив Віктор Ляшко.

Віспа мавп може передаватися від людини до людини через прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотик, поцілунки, секс.