Експерти з Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії під час дослідження виявили, що люди з мавпячою віспою можуть поширювати вірус за чотири дні до появи симптомів. Відзначається, що більше половини випадків передачі потенційно відбувається саме в цей період.

За словами експертів, ці результати свідчать про те, що багато інфекцій мавпячої віспи не можна запобігти, попросивши пацієнтів ізолюватися, як тільки вони зрозуміють, що у них є вірус.

Повідомляється, що під час наукової роботи були проаналізовані дані понад 2,5 тис. осіб, які дали позитивний результат на віспу мавп в період з травня по серпень. Близько 95% були чоловіками, які мали статеві стосунки з чоловіками.

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Аналізуючи дані за допомогою двох різних статистичних моделей, дослідники виявили, що в середньому для появи симптомів у пацієнта потрібно майже вісім днів. Цей період між появою симптомів у першого пацієнта і його контактного випадку називається серійним інтервалом.

За оцінками, 53% випадків були передані до того, як у людини з’явилися будь-які симптоми віспи мавп. Передача була виявлена максимум за чотири дні до появи лихоманки, м’язових болів і великих уражень шкіри.

Нагадаємо, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з травня, коли вірус раптово почав поширюватися за межі країн Західної Африки, де він довгий час був ендемічним, віспа мавп забрала життя 36 осіб з більш ніж 77 тис. випадків захворювання.