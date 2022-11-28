У ВООЗ вирішили відмовитися від назви мавпяча віспа, тепер хвороба називатиметься mpox (мпокс).

Обидві назви можуть використовуватися одночасно, як синоніми, протягом року. Після чого назва мавпяча віспа припинить своє існування.

Таке рішення ВООЗ прийняло через расистські та стигматизуючі висловлювання щодо назви хвороби в соцмережах. Адже цього року в багатьох країнах світу був спалах мавпячої віспи.

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При виборі нової назви у ВООЗ керувались різними принципами: звучання назви на різних мовах та відсутність географічної і зоологічної прив’язки.

Назву mpox найближчим часом додадуть в Міжнародну класифікацію хвороб. А в своїй документації ВООЗ вже використовує mpox.