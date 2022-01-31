По состоянию на 31 января 2022 года два региона находятся в красном уровне эпидопасности, среди них — Ивано-Франковская и Ровенская области.

Согласно данным Минздрава, большинство территорий – в оранжевой зоне (Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая области).

В то же время только шесть регионов в желтой зоне — Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Херсонская области.

Пока что в желтой зоне находится и Киев.

Эпидситуация может ухудшаться в дальнейшем, из-за чего и другие регионы будут иметь риск перейти в красную зону.

Согласно статистике коронавируса в Украине, Covid-19 подтвержден у 22 026 человек, среди них — 2 865 детей и 337 медработников.

В течение дня вирус унес жизни 78 людей, выздоровели за сутки 4 346 человек. В стране фиксируется рост уровня больных, в то же время касательно количества летальных исходов, Омикрон уносит жизни значительно меньшего количества людей по сравнению с Дельтой.