Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Більшість регіонів – помаранчеві. В Україні погіршилася Covid-ситуація

31 Січня 2022, 09:45
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Більшість регіонів – помаранчеві. В Україні погіршилася Covid-ситуація
Джерело: Depositphotos

Станом на 31 січня 2022 року два регіони перебувають у червоному рівні епіднебезпеки, серед них – Івано-Франківська та Рівненська області.

Згідно з даними МОЗ, більшість територій – у помаранчевій зоні (Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області).

Водночас лише шість регіонів у жовтій зоні – Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Херсонська області.

Поки що у жовтій зоні перебуває і Київ.

Епідситуація може погіршуватися й надалі, через що й інші регіони матимуть ризик перейти до червоної зони.

Читайте також:
КоронавірусАномалії в легенях: у Британії вчені пояснили задишку у людей із тривалим Covid-19

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, Covid-19 підтверджено у 22 026 осіб, серед них – 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

Протягом дня вірус забрав життя 78 осіб, одужали за добу 4 346 людей. У країні фіксується зростання рівня хворих, водночас щодо кількості летальних випадків, то Омікрон забирає життя значно меншої кількості людей порівняно з Дельтою.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь