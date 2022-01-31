Станом на 31 січня 2022 року два регіони перебувають у червоному рівні епіднебезпеки, серед них – Івано-Франківська та Рівненська області.

Згідно з даними МОЗ, більшість територій – у помаранчевій зоні (Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області).

Водночас лише шість регіонів у жовтій зоні – Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Херсонська області.

Поки що у жовтій зоні перебуває і Київ.

Епідситуація може погіршуватися й надалі, через що й інші регіони матимуть ризик перейти до червоної зони.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, Covid-19 підтверджено у 22 026 осіб, серед них – 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

Протягом дня вірус забрав життя 78 осіб, одужали за добу 4 346 людей. У країні фіксується зростання рівня хворих, водночас щодо кількості летальних випадків, то Омікрон забирає життя значно меншої кількості людей порівняно з Дельтою.