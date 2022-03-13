Биологические родители из других стран не могут забрать своих детей, выношенных украинками. Из-за войны суррогатные матери оказались в ловушке боевых действий, а новорожденных ждет неопределенная судьба, поскольку многие биологические родители теперь не могут поехать в Украину.

Из-за войны также неясно гражданство новорожденных, как и вопрос о том, кто является их законными опекунами, поскольку, согласно украинскому законодательству, для подтверждения гражданства необходимо присутствие их биологических родителей.

Существует также вопрос о том, как доставить младенцев в безопасное место. Пары за границей понятия не имеют, как они будут забирать своих детей.

В подвале одного из киевских роддомов за детьми ухаживают украинские няни, несмотря на то, что их все больше беспокоит бушующая над головой война.

— Конечно, мы не можем бросить младенцев, — говорит одна из них, муж и сыновья которой стали солдатами украинской армии и уговаривали ее уехать из Киева.

Сообщается, что Украина — одна из относительно немногих стран, которая предлагает услуги суррогатного материнства иностранцам.

По оценкам экспертов, сейчас в Украине беременны около 500 женщин в качестве суррогатных матерей, которые вынашивают детей для иностранных клиентов.

В Украину обращаются пары из США, Европы, Южной Америки и Китая, которые не могут иметь детей самостоятельно. Сторонники говорят, что суррогатное материнство безопасно и оказывает незаменимую услугу таким парам.

Бизнес процветал в Украине во многом из-за бедности. Суррогатные матери обычно зарабатывают около $15 тыс. за ребенка. При этом украинское законодательство не разрешает суррогатное материнство для однополых пар или для пар, которые хотят выбрать пол своего ребенка.