Біологічні батьки з інших країн не можуть забрати своїх дітей, виношених українками. Через війну сурогатні матері опинилися в пастці бойових дій, а на новонароджених чекає невизначена доля, оскільки багато біологічних батьків тепер не можуть поїхати в Україну.

Через війну також незрозуміле громадянство новонароджених, як і питання про те, хто є їх законними опікунами, оскільки, згідно з українським законодавством, для підтвердження громадянства необхідна присутність їх біологічних батьків.

Існує також питання про те, як доставити немовлят в безпечне місце. Пари за кордоном поняття не мають, як вони будуть забирати своїх дітей.

У підвалі одного з київських пологових будинків за дітьми доглядають українські няні, незважаючи на те, що їх все більше турбує війна, яка гримить над головою.

– Звичайно, ми не можемо кинути немовлят, – каже одна з них, чоловік і сини якої стали солдатами української армії і вмовляли її виїхати з Києва.

Повідомляється, що Україна – одна з відносно небагатьох країн, яка пропонує послуги сурогатного материнства іноземцям.

За оцінками експертів, зараз в Україні вагітні близько 500 жінок в якості сурогатних матерів, які виношують дітей для іноземних клієнтів.

В Україну звертаються пари з США, Європи, Південної Америки та Китаю, які не можуть мати дітей самостійно. Прихильники кажуть, що сурогатне материнство безпечно і надає незамінну послугу таким парам.

Бізнес процвітав в Україні багато в чому через бідність. Сурогатні матері зазвичай заробляють близько $15 тис. за дитину. При цьому українське законодавство не дозволяє сурогатне материнство для одностатевих пар або для пар, які хочуть вибрати стать своєї дитини.