Еще трое украинских военных получили новые руки в Польше — мужчинам установили современные бионические протезы.

Они значительно облегчают жизнь в быту и даже, что чрезвычайно важно, увеличивают шансы найти работу. Ведь бионическая рука не только может взять предмет, в том числе, ручку, например, но и застегнуть пуговицу.

Протезирование осуществляется в рамках проекта RECOVERY, основанного Виктором и Еленой Пинчуками.

Бионические протезы — вершина технологического развития протезирования. Это сверхфункциональные средства, позволяющие максимально вернуть человеку мелкую моторику.

В бионической кисти каждый палец имеет отдельный моторчик. В зависимости от последовательности импульсов, очередности и приложенной силы пальцы складываются в определенный жест.

Это позволяет задействовать кисть для приготовления блюд, рисования и даже письма. Главное – привыкнуть к протезу.

32-летний Михаил Градченко делает первые движения новым протезом. Руку мужчина потерял в ноябре прошлого года в боях на Херсонщине. Михаил — сапер, подорвался на взрывном устройстве.

— Мы должны были вместе с разведкой зайти по переправе, занять оборону на первом перекрестке На этой переправе я и наполз на самодельное взрывное устройство, мне сразу оторвало руку, — вспоминает Михаил.

Похожие истории и у двух других военных, которые вместе с Михаилом протезируются в Польше.

Водитель-механик Антон Баранцов руку потерял в феврале возле Угледара, а Святослав Товтин — в боях под Соледаром.

Для них это уже последний этап установки протезов, которые изготовили в клинике InovaMed в Кракове.

За время производства делали замеры конечностей, электрических импульсов, поступающих по мышцам, изготавливали слепки, а теперь устраняют недостатки и учат ребят пользоваться новыми руками.

У бионического протеза самый высокий уровень функциональности.

— Благодаря этим протезам для мужчин будут облегчены, прежде всего, ежедневные жизненные процедуры. Они смогут даже приготовить пищу, — говорит Магдалена Швятлонь, специалист по протезированию клиники InovaMed.

По ее словам, некоторые украинские военные, которым ранее установили такие же протезы, уже вернулись даже к военной службе.

Далее ребят ждет реабилитация. В Украине уже работает шесть оснащенных самым современным оборудованием реабилитационных центров RECOVERY, еще пять будут открыты в этом году и в начале следующего.

На базе этих центров ежегодно смогут получать реабилитационные услуги более 12 тыс. военнослужащих.

К сожалению, война увеличивает потребность в таких центрах, поэтому основатели RECOVERY — Елена и Виктор Пинчуки стремятся сделать реабилитацию максимально доступной для наших защитников. Многие из них стремятся быстрее восстановиться и вернуться на службу, чтобы приближать победу.