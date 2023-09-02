Еще трое украинских военных получили новые руки в Польше — мужчинам установили современные бионические протезы.
Они значительно облегчают жизнь в быту и даже, что чрезвычайно важно, увеличивают шансы найти работу. Ведь бионическая рука не только может взять предмет, в том числе, ручку, например, но и застегнуть пуговицу.
Протезирование осуществляется в рамках проекта RECOVERY, основанного Виктором и Еленой Пинчуками.
Бионические протезы — вершина технологического развития протезирования. Это сверхфункциональные средства, позволяющие максимально вернуть человеку мелкую моторику.
В бионической кисти каждый палец имеет отдельный моторчик. В зависимости от последовательности импульсов, очередности и приложенной силы пальцы складываются в определенный жест.
Это позволяет задействовать кисть для приготовления блюд, рисования и даже письма. Главное – привыкнуть к протезу.
32-летний Михаил Градченко делает первые движения новым протезом. Руку мужчина потерял в ноябре прошлого года в боях на Херсонщине. Михаил — сапер, подорвался на взрывном устройстве.
— Мы должны были вместе с разведкой зайти по переправе, занять оборону на первом перекрестке На этой переправе я и наполз на самодельное взрывное устройство, мне сразу оторвало руку, — вспоминает Михаил.
Похожие истории и у двух других военных, которые вместе с Михаилом протезируются в Польше.
Водитель-механик Антон Баранцов руку потерял в феврале возле Угледара, а Святослав Товтин — в боях под Соледаром.
Для них это уже последний этап установки протезов, которые изготовили в клинике InovaMed в Кракове.
За время производства делали замеры конечностей, электрических импульсов, поступающих по мышцам, изготавливали слепки, а теперь устраняют недостатки и учат ребят пользоваться новыми руками.
У бионического протеза самый высокий уровень функциональности.
— Благодаря этим протезам для мужчин будут облегчены, прежде всего, ежедневные жизненные процедуры. Они смогут даже приготовить пищу, — говорит Магдалена Швятлонь, специалист по протезированию клиники InovaMed.
По ее словам, некоторые украинские военные, которым ранее установили такие же протезы, уже вернулись даже к военной службе.
Далее ребят ждет реабилитация. В Украине уже работает шесть оснащенных самым современным оборудованием реабилитационных центров RECOVERY, еще пять будут открыты в этом году и в начале следующего.
На базе этих центров ежегодно смогут получать реабилитационные услуги более 12 тыс. военнослужащих.
К сожалению, война увеличивает потребность в таких центрах, поэтому основатели RECOVERY — Елена и Виктор Пинчуки стремятся сделать реабилитацию максимально доступной для наших защитников. Многие из них стремятся быстрее восстановиться и вернуться на службу, чтобы приближать победу.
— Если мы сейчас войну не завершим — мы передадим ее нашим детям. У меня две дочери и я не хочу чтобы они жили под обстрелами, или в оккупации. Буду делать все, что в моих силах, чтобы изгнать врага, — заключает Михаил Градченко.