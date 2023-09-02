Іще троє українських військових отримали нові руки у Польщі – чоловікам встановили сучасні біонічні протези.

Вони значно полегшують життя у побуті та навіть, що надзвичайно важливо, збільшують шанси знайти роботу. Адже біонічна рука не лише може взяти предмет, зокрема, приміром, ручку, а й застебнути ґудзик.

Протезування здійснюється в межах проєкту RECOVERY, заснованого Оленою та Віктором Пінчуками.

Біонічні протези – вершина технологічного розвитку протезування. Це надфункціональні засоби, що дозволяють максимально повернути людині дрібну моторику.

У біонічній кисті кожен палець має окремий моторчик. Залежно від послідовності імпульсів, черговості та прикладеної сили, пальці складаються в певний жест.

Це дозволяє задіювати кисть для приготування страв, малювання і навіть писання. Головне – призвичаїтися до протеза.

32-річний Михайло Градченко робить перші рухи новим протезом. Руку чоловік втратив торік у листопаді в боях на Херсонщині. Михайло – сапер, підірвався на вибуховому пристрої.

– Ми мали разом із розвідкою зайти переправою, зайняти оборону на першому перехресті На цій переправі я й наповз на саморобний вибуховий пристрій, мені одразу відірвало руку, – згадує Михайло.

Схожі історії і у двох інших військових, які разом із Михайлом протезуються в Польщі.

Водій-механік Антон Баранцов руку втратив у лютому біля Вугледара, а Святослав Товтин – у боях під Соледаром.

Для них це вже останній етап установки протезів, які виготовили в клініці InovaMed у Кракові.

За час виробництва робили заміри кінцівок, електричних імпульсів, що надходили м’язами, виготовляли зліпки, а тепер усувають недоліки і вчать хлопців користуватися новими руками.

У біонічного протеза найвищий рівень функціональності.

– Завдяки цим протезам для чоловіків будуть легшими, насамперед, щоденні життєві процедури. Вони зможуть навіть приготувати їжу, – говорить Магдалена Швятлонь, спеціаліст з протезування клініки InovaMed.

За її словами, деякі українські військові, яким раніше встановили такі ж самі протези, уже навіть повернулися до військової служби.

Далі на хлопців чекає реабілітація. В Україні вже працює шість оснащених найсучаснішим обладнанням реабілітаційних центрів RECOVERY, ще п’ять будуть відкриті цього року та на початку наступного.

На базі цих центрів щорічно зможуть отримувати реабілітаційні послуги понад 12 тис. військовослужбовців.

На жаль, війна збільшує потребу в таких центрах, тому засновники RECOVERY – Олена і Віктор Пінчуки прагнуть зробити реабілітацію максимально доступною для наших захисників. Багато хто з них прагне швидше відновитися і повернутися на службу, щоб наближати перемогу.