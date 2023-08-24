Поки захисники виборюють нашу незалежність на фронті, ми в тилу маємо потурбуватися про фізичну незалежність тих, хто повертається з війни з важкими пораненнями. Такою є позиція засновників проєкту RECOVERY Віктора та Олени Пінчук.

У центрах, які благодійники відкривають у рамках цього проєкту по всій Україні, воїни після поранень і контузій проходять реабілітацію. Бійці успішно відновлюються завдяки сучасному обладнанню та професійним командам.

…Вячеслав уже впевнено стоїть на своїх двох, хоча одна нога – з протезом. Поки що тимчасовим, але згодом буде постійний. Відновлюється в київському центрі RECOVERY дуже швидко. Із протезом уже навіть перемагав у змаганнях Перемога Нескорених – це наш аналог Інвіктус Геймс.

Ногу втратив боєць, повертаючись із завдання на Луганщині у квітні цього року. Після реабілітації планує повернутися на фронт.

…Володимир теж подумки рветься в бій. Але поки що його завдання – боротися за своє здоров’я. Російський снаряд ударив по військовослужбовцю під Бахмутом, коли Володимир стояв на посту.

Захисник втратив око, ліву ногу, праву роздробило. Тепер разом із реабілітологами він сумлінно трудиться, щоб максимально підготувати тіло до милиць, а згодом і до протеза.

Заради такого психологічного настрою і фізичного відновлення українських героїв і працює реабілітаційний центр RECOVERY.

Лише в Київському центрі за три місяці пройшли реабілітацію 110 українських бійців. Мета – відкрити інноваційні центри по всій Україні, щоб реабілітація була максимально доступною для наших захисників.

Для цього в центрі RECOVERY благодійниками забезпечено все – мультимедійні команди фахівців, сучасне обладнання та передові практики. Тож бійців швидко та ефективно ставлять на ноги.

Фото: RECOVERY