Пока защитники борются за нашу независимость на фронте, мы в тылу должны позаботиться о физической независимости тех, кто возвращается с войны с тяжелыми ранениями. Такова позиция основателей проекта RECOVERY Виктора и Елены Пинчук.

В центрах, которые благотворители открывают в рамках этого проекта по всей Украине, воины после ранений и контузий проходят реабилитацию. Бойцы успешно восстанавливаются благодаря современному оборудованию и профессиональным командам.

…Вячеслав уже уверенно стоит на своих двоих, хотя одна нога — с протезом. Пока временным, но впоследствии будет постоянный. Восстанавливается в киевском центре RECOVERY очень быстро. С протезом уже даже побеждал в соревнованиях Победа Непокоренных — это наш аналог Инвиктус Геймс.

Ногу потерял боец, возвращаясь с задания на Луганщине в апреле этого года. После реабилитации планирует вернуться на фронт.

…Владимир тоже мысленно рвется в бой. Но пока его задача — бороться за свое здоровье. Российский снаряд ударил по военнослужащему под Бахмутом, когда Владимир стоял на посту.

Защитник потерял глаз, левую ногу, правую раздробило. Теперь вместе с реабилитологами он добросовестно трудится, чтобы максимально подготовить тело к костылям, а со временем и к протезу.

Ради такого психологического настроя и физического восстановления украинских героев и работает реабилитационный центр RECOVERY.

Только в Киевском центре за три месяца прошли реабилитацию 110 украинских бойцов. Цель — открыть инновационные центры по всей Украине, чтобы реабилитация была максимально доступной для наших защитников.

Для этого в центре RECOVERY благотворителями обеспечено все — мультимедийные команды специалистов, современное оборудование и передовые практики. Поэтому бойцов быстро и эффективно ставят на ноги.

Фото: RECOVERY