В Китае из мозга годовалой девочки удалили нерожденного близнеца.

Изображения показывают, что у недоразвитого близнеца выросли верхние конечности и даже пальцевидные выступы

Новое исследование подробно описало необычный случай нерожденного близнеца, который был обнаружен в мозгу годовалой девочки в Китае. Хотя такие случаи необычайно редки, это не первый раз, когда в медицинской литературе сообщается о таком факте.

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Считается, что подобные случаи — “плод внутри плода” — происходят на очень ранних стадиях беременности двойней, когда скопление делящихся клеток, образованное оплодотворенной яйцеклеткой не может должным образом отделиться. В результате один из ранних эмбрионов покрывается другим.

Заключенный в репликационные клетки другого плода, он не может развиваться, но остается “живым” благодаря кровоснабжению близнеца.

— Соединенные части развиваются в передний мозг плода-хозяина и обволакивают другой эмбрион во время складывания нервной пластины, — добавляют авторы отчета.

Неясно, как годовалая девочка восстановилась после тяжелой операции, так как история болезни очень краткая.

Тем не менее, были и другие подобные случаи, когда ребенок выздоравливал. В одном исследовании, опубликованном в 1982 году, ученые из Лондонской больницы сообщили о плоде длиной 14 см у 6-недельного ребенка, у которого увеличился размер головы. У удаленного плода также были развивающиеся конечности, голова и тело. Сообщается, что после операции ребенок “быстро поправился”.

Случаи “плод в плоде” чрезвычайно редки. Наиболее надежные цифры предполагают, что они происходят раз на каждые 500 тыс. рождений. В большинстве случаев нерожденный плод находится в теле живого ребенка, поэтому крайне редко можно обнаружить, что он влияет на мозг.

Источник: IFL Science