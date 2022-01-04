В Калифорнии у близнецов, которые родились с разницей в 15 минут, – дни рождения в разные дни, месяцы и годы.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area’s first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo — Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022

Альфредо Антонио Трухильо родился в 23.45 31 декабря 2021 года, а его сестренка Айлин Йоланду Трухильо – в 00.00 1 января 2022 года.

Таким образом, Айлин стала первым рожденным ребенком в медицинском центре Natividad и округе Монтерей в 2022 году.

Она появилась на свет с весом 2,331 кг, а ее на 15 минут старший брат – с весом 2,767 кг.

В медицинском центре отмечают, что шанс родиться в разные дни, месяцы и годы – один на два миллиона, поэтому появление этой новогодней ночью малышей изрядно взволновало медперсонал.

– Это, без сомнений, самые памятные роды за время моей карьеры. Было очень приятно помочь этим малышам безопасно прибыть сюда в 2021 и 2022 годах. Какой удивительный способ начать новый год! – не может нарадоваться врач Natividad Medical Group Ана Абрил Ариас.

Не может поверить, что у новорожденных близнецов разные дни рождения и их мать Фатима Мадригал:

– Я удивлена и счастлива одновременно, что дочь родилась в полночь.

Дома не могут дождаться встречи с младенцами их старшие две сестры и брат.

Хотя случай редкий, близнецы в разные годы рождаются не впервые. По данным CBS Baltimore, в MedStar Washington Hospital Center женщина родила близнецов с разницей всего в три минуты, однако первый появился на свет в 23.58 31 декабря 2013 года, а второй – в 00.01 1 января 2014 года.

Близнецы рождались и в разные века. По данным The Associated Press, эти случаи зафиксировали в Индианаполисе, Фэрфаксе, Вирджинии и Берлине.

Источник: Natividad, USA Today