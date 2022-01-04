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Один шанс на 2 млн: у Каліфорнії близнюки народилися в різні дні, місяці та роки

4 Січня 2022, 13:02
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Один шанс на 2 млн: у Каліфорнії близнюки народилися в різні дні, місяці та роки
Джерело: Depositphotos

У Каліфорнії близнюки, які народились із різницею в 15 хвилин, мають дні народження в різні дні, місяці та роки.

Альфредо Антоніо Трухільо народився о 23.45 31 грудня 2021 року, а його сестричка Айлін Йоланду Трухільо – о 00.00 1 січня 2022 року.

Таким чином, Айлін стала першою народженою дитиною в медичному центрі Natividad та окрузі Монтерей у 2022 році.

Вона з’явилася на світ із вагою 2,331 кг, а її на 15 хвилин старший брат – із вагою 2,767 кг.

У медичному центрі зазначають, що шанс народитися в різні дні, місяці та роки – один на 2 млн, тому поява цієї новорічної ночі малюків неабияк схвилювала медперсонал.

– Це, без сумнівів, найбільш пам’ятні пологи за час моєї кар’єри. Було дуже приємно допомогти цим малюкам безпечно прибути сюди в 2021 та 2022 роках. Який дивовижний спосіб почати новий рік! – не може натішитися лікар Natividad Medical Group Ана Абріл Аріас.

Не може збагнути те, що в новонароджених близнюків різні дні народження, і їхня мати Фатіма Мадрігал:

– Я здивована та щаслива одночасно, що донечка народилась опівночі.

Удома не можуть дочекатися зустрічі із немовлятами їхні старші дві сестри та брат.

Хоча випадок рідкісний, близнюки в різні роки народжуються не вперше. За даними CBS Baltimore, у MedStar Washington Hospital Center жінка народила близнюків із різницею всього в три хвилини, однак перший з’явився на світ о 23.58 31 грудня 2013 року, а другий – о 00.01 1 січня 2014 року.

Близнюки народжувалися і в різні століття. За даними The Associated Press, ці випадки зафіксували в Індіанаполісі, Ферфаксі, Вірджинії та Берліні.

Джерело: Natividad, USA Today

Теги
Близнюки , Каліфорнія , Немовля , Новий Рік , новонароджені , Пологи , пологовий будинок , США
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