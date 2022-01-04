У Каліфорнії близнюки, які народились із різницею в 15 хвилин, мають дні народження в різні дні, місяці та роки.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area’s first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo — Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022

Альфредо Антоніо Трухільо народився о 23.45 31 грудня 2021 року, а його сестричка Айлін Йоланду Трухільо – о 00.00 1 січня 2022 року.

Таким чином, Айлін стала першою народженою дитиною в медичному центрі Natividad та окрузі Монтерей у 2022 році.

Вона з’явилася на світ із вагою 2,331 кг, а її на 15 хвилин старший брат – із вагою 2,767 кг.

У медичному центрі зазначають, що шанс народитися в різні дні, місяці та роки – один на 2 млн, тому поява цієї новорічної ночі малюків неабияк схвилювала медперсонал.

– Це, без сумнівів, найбільш пам’ятні пологи за час моєї кар’єри. Було дуже приємно допомогти цим малюкам безпечно прибути сюди в 2021 та 2022 роках. Який дивовижний спосіб почати новий рік! – не може натішитися лікар Natividad Medical Group Ана Абріл Аріас.

Не може збагнути те, що в новонароджених близнюків різні дні народження, і їхня мати Фатіма Мадрігал:

– Я здивована та щаслива одночасно, що донечка народилась опівночі.

Удома не можуть дочекатися зустрічі із немовлятами їхні старші дві сестри та брат.

Хоча випадок рідкісний, близнюки в різні роки народжуються не вперше. За даними CBS Baltimore, у MedStar Washington Hospital Center жінка народила близнюків із різницею всього в три хвилини, однак перший з’явився на світ о 23.58 31 грудня 2013 року, а другий – о 00.01 1 січня 2014 року.

Близнюки народжувалися і в різні століття. За даними The Associated Press, ці випадки зафіксували в Індіанаполісі, Ферфаксі, Вірджинії та Берліні.

Джерело: Natividad, USA Today