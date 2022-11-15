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Боялся, что теряет слух: британец пять лет ходил с кусочком затычки в ухе

15 ноября 2022, 13:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Боялся, что теряет слух: британец пять лет ходил с кусочком затычки в ухе
Источник: Depositphotos

Житель Великобритании пять лет ходил с кусочком затычки в ухе. Из-за этого у мужчины испортился слух. Не зная об истинной причине, он думал, что постепенно глохнет.

Сообщается, что все эти пять лет британец списывал проблемы со слухом на свою работу в шумной авиационной отрасли или на старые травмы, полученные в регби.

В конце концов он купил домашний эндоскоп, с помощью которого обнаружил в ухе маленький белый предмет и сразу пошел к врачу.

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Как отмечается, сначала медик попытался посторонний предмет высосать с помощью специального вакуумного насоса. Но фрагмент вообще не двигался, поскольку вокруг него затвердела ушная сера.

Когда проблема была решена с применением миниатюрного пинцета и кусочек пластика был извлечен, по признанию самого пациента, он сразу же начал слышать все вокруг, туман, который был в его голове все эти годы, развеялся.

Выяснилось, у мужчины, который является ветераном британского Королевского флота, посторонний предмет застрял в ухе во время длительного перелета.

— Пять лет назад, когда я гостил у своей семьи в Австралии, я купил эти маленькие затычки для ушей, на которые можно одевать разные насадки. Вот одна из этих насадок там и застряла, — объяснил мужчина.

И признается, что все эти годы он несколько раз пытался основательно прочистить уши, однако без успеха.

Это было невероятное облегчение, будто заново начал слышать, поделился впечатлениями британец.

Источник
ВВС
Теги
Великобритания Медики
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