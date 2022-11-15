Житель Великої Британії п’ять років ходив зі шматочком затички у вусі. Через це у чоловіка зіпсувався слух. Не знаючи справжньої причини, він думав, що поступово глухне.

Повідомляється, що всі ці п’ять років британець списував проблеми зі слухом на свою роботу в галасливій авіаційній галузі або на старі травми, отримані в регбі.

Зрештою він купив домашній ендоскоп, за допомогою якого виявив у вусі маленький білий предмет і відразу пішов до лікаря.

Зараз дивляться

Як зазначається, спочатку медик спробував сторонній предмет висмоктати за допомогою спеціального вакуумного насоса. Але фрагмент взагалі не рухався, оскільки навколо нього затверділа вушна сірка.

Коли проблема була вирішена із застосуванням мініатюрного пінцета і шматочок пластика був витягнутий, за визнанням самого пацієнта, він відразу ж почав чути все навколо, туман, який був в його голові всі ці роки, розвіявся.

З’ясувалося, у чоловіка, який є ветераном британського Королівського флоту, сторонній предмет застряг у вусі під час тривалого перельоту.

– П’ять років тому, коли я відвідував свою сім’ю в Австралії, я купив ці маленькі вушні пробки, на які можна одягати різні насадки. Ось одна з цих насадок там і застрягла, – пояснив чоловік.

І зізнається, що всі ці роки він кілька разів намагався ґрунтовно прочистити вуха, проте без успіху.

Це було неймовірне полегшення, ніби заново почав чути, поділився враженнями британець.