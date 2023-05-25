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Участвовали 680 человек: в Украине установлен рекорд самого массового тренинга по остановке кровотечения

25 мая 2023, 17:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
турнікети,

В Украине 25 мая впервые масштабно отметили Stop The Bleed Day — День остановки кровотечений. Представители около 100 международных и украинских компаний одновременно приняли участие в онлайн-тренинге по остановке кровотечений.

В итоге копилка национальных рекордов Украины пополнилась еще одним, самым массовым онлайн-тренингом по остановке кровотечения, в котором приняли участие одновременно 680 человек.

Рекорд зафиксировал и объявил официальный представитель Национального реестра рекордов Виталий Зорин.

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Самый массовый онлайн-тренинг организовала компания FAST. Партнерами выступили PULSE — Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort и ряд благотворительных фондов и организаций.

Кампанию Stop The Bleed в 2014 инициировала Американская коллегия хирургов, поставив задачу научить более 200 млн человек во всем мире остановке кровотечений. К празднованию уже присоединились Великобритания, Израиль, Германия, а теперь и Украина.

рекорд зупинка крові

По данным North American Rescue, 35% всех догоспитальных травматических смертей вызвано именно кровотечением, которое может убить человека за 3-5 минут.

Учитывая то, что среднее время прибытия скорой в Украине составляет до 20 минут, именно действия очевидца являются единственным шансом спасти жизнь в экстренной ситуации.

Источник: Pulse

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